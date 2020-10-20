Защита Михаила Ефремова готова платить в зале суда

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Сегодня в Мосгорсуде рассматривают апелляционные жалобы на приговор артисту Михаилу Ефремову. Напомним, ему дали восемь лет колонии общего режима.

Защита актера Ефремова заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию. «У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве». - заявил адвокат обвиняемого Петр Хархорин.

До начала слушаний адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что родным погибшего Сергея Захарова должны заплатить по миллиону рублей, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова актёр озвучил своё последнее желание.