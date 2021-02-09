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Японцев расстроила вакцинация от коронавируса на Южных Курилах

Артем Денисов
9 февраля, 2021 05:02
2 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 05:02
2 мин
вакцина
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от COVID-19 на Южных Курилах.

Говорится о том, что «Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу». Также, по данным NHK, власти России уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.

После публикации пользователи интернета отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась. Также комментаторы, говорят в возможном возврате Курил, отмечают, что «ничего не вернутся, а время «ушло», сообщает РИА «Новости».

Как ранее сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в феврале 2020 года прошла его четвертая по счету встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры.

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ТЕГИ
Япония
Курилы
вакцинация
2 мин
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