Японский министр высказался за заключение мирного договора с Россией

Политика

Токио будет вести переговоры с Москвой на основе базовой позиции о «решении территориальной проблемы».

Как сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в феврале 2020 года прошла его четвертая по счету встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, а в мае и октябре состоялись телефонные переговоры.

Тем временем, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет об отсутствии договора с Россией. Он напомнил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным «о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора», сообщает РИА «Новости».

Напомним, в 2020 году в честь принятия поправок к Конституции Российской Федерации была установлена памятная табличка на самом востоке страны – в посёлке Южно-Курильске, расположенном на острове Кунашир.

На табличке содержится текст с указанием на недопустимость действий, которые могут привести к уменьшению территории Российской Федерации по причине её отчуждения третьим странам.