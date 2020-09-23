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Таксист на «Яндексе» спас протестующего от ОМОНа в Минске

Антон Мельников
23 сентября, 2020 23:10
1 мин
в
telegram-канал «Подъём»

В Беларуси продолжаются акции противников инаугурации Александра Лукашенко. В Минске замечены жесткие задержания и столкновения протестующих с силовиками.

В сети появилось видео, как автомобиль с наклейкой сервиса «Яндекс.Такси» спас протестующего от нескольких ОМОНовцев.

На видео молодой человек убегает от нескольких силовиков в форме. В какой-то момент он подбегает к дороге, на которой стоит несколько машин. Одним из автомобилей оказывается такси, в которое запрыгивает протестующий. Подбежавшие ОМОНовцы пытаются остановить автомобиль, бьют по нему дубинами, но такси удается уехать через встречную полосу.

Видео инцидента публикует telegram-канал «Подъём».

темы
Беларусь
протесты
такси
Яндекс
ОМОН
1 мин