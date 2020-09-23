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Общество
Таксист на «Яндексе» спас протестующего от ОМОНа в Минске
23 сентября, 2020 23:10
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telegram-канал «Подъём»
В Беларуси продолжаются акции противников инаугурации Александра Лукашенко. В Минске замечены жесткие задержания и столкновения протестующих с силовиками.
В сети появилось видео, как автомобиль с наклейкой сервиса «Яндекс.Такси» спас протестующего от нескольких ОМОНовцев.
На видео молодой человек убегает от нескольких силовиков в форме. В какой-то момент он подбегает к дороге, на которой стоит несколько машин. Одним из автомобилей оказывается такси, в которое запрыгивает протестующий. Подбежавшие ОМОНовцы пытаются остановить автомобиль, бьют по нему дубинами, но такси удается уехать через встречную полосу.
Видео инцидента публикует telegram-канал «Подъём».
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