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В Минске начались силовые столкновения силовиков и протестующих

Антон Мельников
23 сентября, 2020 22:32
1 мин
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TUT.BY

На западе Минска произошли силовые столкновения силовиков и противников инаугурации Александра Лукашенко.

Согласно свидетельствам очевидцев, на одной из улиц силовики распылили слезоточивый газ в направлении протестующих. После этого люди вступили с ними в силовое противостояние.

В район столкновения направлены 10 автозаков и подкрепление ОМОНа, передает «Интерфакс».

Ранее на одной из минских улиц встретились колонны сторонников и противников Лукашенко.

темы
Беларусь
столкновение
Минск
силовики
1 мин