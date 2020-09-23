Новости Общество
Общество
В Минске начались силовые столкновения силовиков и протестующих
23 сентября, 2020 22:32
1 мин
TUT.BY
На западе Минска произошли силовые столкновения силовиков и противников инаугурации Александра Лукашенко.
Согласно свидетельствам очевидцев, на одной из улиц силовики распылили слезоточивый газ в направлении протестующих. После этого люди вступили с ними в силовое противостояние.
В район столкновения направлены 10 автозаков и подкрепление ОМОНа, передает «Интерфакс».
Ранее на одной из минских улиц встретились колонны сторонников и противников Лукашенко.
1 мин