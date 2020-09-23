В Минске начались силовые столкновения силовиков и протестующих

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На западе Минска произошли силовые столкновения силовиков и противников инаугурации Александра Лукашенко.

Согласно свидетельствам очевидцев, на одной из улиц силовики распылили слезоточивый газ в направлении протестующих. После этого люди вступили с ними в силовое противостояние.

В район столкновения направлены 10 автозаков и подкрепление ОМОНа, передает «Интерфакс».

Ранее на одной из минских улиц встретились колонны сторонников и противников Лукашенко.