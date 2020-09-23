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В Минске снова проходят массовые акции протестующих против результатов президентских выборов. Сегодняшняя акция вызвана тайной инаугурацией Александра Лукашенко.

По столице Беларуси ходят колонны как сторонников, так и противников Лукашенко. На одной из улиц Минска две колонны встретились.

Поддерживающие власть молча прошли с официальной символикой Беларуси. В свою очередь протестующие скандировали «Жыве Беларусь!» и «Со-бач-ку!». Последняя кричалка появилась как пародия на провластный лозунг «За батьку!», отмечает telegram-канал «Подъём».