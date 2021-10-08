«Я смеюсь»: главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал обладателем Нобелевской премии мира.
Одну из наиболее престижных международных премий вместе с Муратовым получила филиппинская журналиста Мария Ресса. Им присвоили награду за усилия по защите свободы слова.
Муратов, к слову, уже прокомментировал событие. Он признался, что для него эта новость стала настоящей неожиданностью, которая его рассмешила, потому что увидев звонок из Норвегии он тут же подумал о нежелательности данного вызова.
«Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё», - заявил Муратов.
Главред подчеркнул, что видит своей задачей помочь людям, которых в России признали иностранными агентами, передает «Подъём».
Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала список сведений, ха распространение которых можно стать иноагентом.