ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом: в список вошли «Роскосмос» и армия
Федеральная служба безопасности выкатила целый список сведений, за передачу которых за рубеж можно стать иностранным агентом. Так под запретом оказалась информация, касающаяся российской армии и госкорпорации «Роскосмос».
Всего в перечень попали 60 пунктов. Они не являются государственной тайной или секретной информацией, но могут быть использованы иностранцами против безопасности РФ.
К слову, теперь иноагентом можно стать даже за сбор информации о закупках, проводимых армией, строительстве и развитии войск и воинских формирований, а также за сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, в «Роскосмосе». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Примечательно, накануне стало известно о том, что чистая прибыль космической госкорпорации упала в 42 раза.
Ранее в Кремле прокомментировали расширение списка СМИ-иноагентов.