В Кремле сообщили о возможном изменении закона об иностранных агентах
В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали расширение списка СМИ-иноагентов. Напомним, накануне по решению Минюста в соответствующий перечень были включены «Зона права»*, «ОВД-инфо»*, «Медиазона»*. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ничего страшного в этом нет.
Представитель Кремля убежден, что предпринимаемые ведомством меры не угрожают свободе слова, просто выполняется закон.
«Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список», - заявил он.
Также Песков подчеркнул, что как только Госдума заработает, вопрос об изменении закона об иностранных агентах может быть поднят на обсуждение. Но необходимы конкретные предложения, а не эмоциональные требования, «нужно чуть-чуть набраться терпения», - цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
*признано в РФ СМИ-иноагентом.