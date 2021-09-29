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Политика
В полку иноагентов прибыло: Минюст включил в «черный список» независимых правозащитников и журналистов
29 сентября, 2021 18:32
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Минюст РФ пополнил реестр организаций и физлиц, которые признаны иностранными агентами. За один день в список добавилось 24 новых иногаента.
Среди добавленных в «черный список» значится организация «ЗП», которая является учредителем издания «Медазона». Также в реестре главный редактор «Медиаозоны» Сергей Смирнов и издатель Петр Верзилов.
Кроме того, в список иноагентов были внесены правозащитные проекты «Зона права» и «ОВД-инфо». Последний неоднократно оказывал помощь задержанным на митингах, в том числе, направлял юристов и разъяснял права при задержании.
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