Взрывоопасная среда: высылку мигрантов из России пытаются тормозить

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Команда заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина пытается тормозить высылку мигрантов. Несмотря на это, к депортации подвели 152 тысяч украинцев, 332 тысячи граждан Узбекистана и 247 тысяч человек из Таджикистана.

О позиции Хуснуллина и его команды написал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, речь идет о нелояльных мигрантах, которые не легализуются по криминальным или политическим причинам.

«Наличие более полумиллиона мигрантов может создать взрывоопасную среду в случае потери ими работы...», говорится в сообщении.

Ранее стало известно о толпах мигрантов в московском Многофункциональном миграционном центре в Сахарово. Они обращаются из-за приближения даты окончания моратория на выдворение из России.