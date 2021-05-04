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Миграционный коллапс в Москве. Толпа мигрантов «штурмует» МФЦ из-за угрозы скорой депортации

Антон Мельников
4 мая, 2021 19:41
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 19:41
2 мин
Youtube /
Youtube / Кухна Кеш

В московском Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в Сахарово не первый день подряд собираются толпы мигрантов. Приезжие массово обращаются за документами, разрешающими пребывание и работу на территории РФ. Причина массовых обращений – приближающаяся дата окончания моратория на выдворение из страны.

В последние дни социальных сетях стали множиться сообщения от мигрантов о том, что они не могут получить необходимые документы в МФЦ. Люди обращаются за получением патентов на работу и за разрешениями на временное проживание (РВП).

В официальной группе ММЦ во «Вконтакте» люди жалуются, что не могут удаленно узнать, вошли ли они в квоту на получение РВП. В группе указано, что ознакомиться со списком граждан, получивших квоту на выдачу РВП можно ознакомиться только непосредственно в ММЦ.

Вероятно, причина возросшего спроса на документы – приближающееся окончание действия моратория на выдворение мигрантов из страны, который был объявлен в связи с коронавирусом. Срок его действия заканчивается 15 июня. До этого времени лица без продленных документов могут выехать из России без наложения санкций.

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