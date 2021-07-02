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Люди
Взрывной рост больных COVID-19 оставит москвичей без плановой медпомощи
2 июля, 2021 11:29
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в столице. По ее словам, ситуация продолжает ухудшаться, в связи с чем местные власти приняли решение о разворачивании дополнительных койко-мест для коронавирусных больных в дополнительных медучреждениях, не только в резервных.
«Мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова включаем в борьбу с вирусом и другие больницы», — цитирует Ракову РИА Новости.
Также она подчеркнула, что в Москве вакцину от коронавируса уже успели получить более 2,6 миллионов человек.
Ранее сообщалось о том, что жители Барнаула намереваются выйти на улицы города, протестуя против обязательной вакцинации, мэрия разрешила.
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