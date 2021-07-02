Из-за угроз увольнениями непривитых барнаульцы захотели протестовать. Мэрия разрешила
Общественная организация «Наше право» добилась от мэрии Барнаула разрешения на проведение акции протеста против обязательной вакцинации. Организаторы подчеркивают, что сами они не выступают против прививок, однако это должно быть полностью добровольно.
В беседе с «Сибирь. МБХ медиа» представители «Нашего права» пояснили, что на решение организовать акцию повлияли местные работодатели, которые грозятся увольнять непривившихся сотрудников.
Организаторы считают, что российские власти, восхваляя отечественную вакцину и ругая зарубежные лишь «подливают масла в огонь»
«В голове у людей не может уложиться, как так с западным уровнем медицины можно было создать такую „небезопасную“ вакцину Pfizer, а отечественная вакцина при этом лучшая в мире. Вот и рождается недоверие, созданное руками самой власти», — говорят они.
Заявленное число участников - 60 человек. Им разрешили собраться в местном гайд-парке.