Взломанную «умную» кофеварку научили требовать выкуп и майнить криптовалюту

Piqsels.com

Исследователь в области IT-технологий Мартин Хрон показал, что устройства, которые относятся к так называемой «умной» электронике могут быть взломаны. Специалист показал, к чему это может привести, сообщает SlashGear.

Мартин решил проверить насколько защищена «умная» кофемашина и можно ли с ее помощью майнить криптовалюту. В рамках своего исследования он установил, что устройство не защищено от хакерских атак. Кофеварка при включении запускает открытую сеть Wi-Fi и можно сразу же подключаться к ней с любого смартфона.

Программист перехватил прошивку, внес в нее изменения и получил полный контроль над бытовым прибором. Мартин показал, как может выглядеть блокировка устройства с требованием заплатить выкуп для восстановления работоспособности. Также несмотря на скромные вычислительные способности кофеварки, IT-эксперт смог запустить на ней майнинг криптовалюты, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что хакеры оставили послание белорусским силовикам на кассовых чеках, которые печатались при оплате в инфокиосках через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП».