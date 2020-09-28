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Взломанную «умную» кофеварку научили требовать выкуп и майнить криптовалюту

Дмитрий Байков
28 сентября, 2020 12:05
2 мин
1
Piqsels.com

Исследователь в области IT-технологий Мартин Хрон показал, что устройства, которые относятся к так называемой «умной» электронике могут быть взломаны. Специалист показал, к чему это может привести, сообщает SlashGear.

Мартин решил проверить насколько защищена «умная» кофемашина и можно ли с ее помощью майнить криптовалюту. В рамках своего исследования он установил, что устройство не защищено от хакерских атак. Кофеварка при включении запускает открытую сеть Wi-Fi и можно сразу же подключаться к ней с любого смартфона.

Программист перехватил прошивку, внес в нее изменения и получил полный контроль над бытовым прибором. Мартин показал, как может выглядеть блокировка устройства с требованием заплатить выкуп для восстановления работоспособности. Также несмотря на скромные вычислительные способности кофеварки, IT-эксперт смог запустить на ней майнинг криптовалюты, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что хакеры оставили послание белорусским силовикам на кассовых чеках, которые печатались при оплате в инфокиосках через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП».

темы
общество
IT
криптовалюта
2 мин