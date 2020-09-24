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Хакеры оставили послание белорусским силовикам на кассовых чеках, которые печатались при оплате в инфокиосках через ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация ЕРИП». Об этом сообщила в пресс-служба организации.

«В чеках действительно формировалась информация, которая не относится к платежным услугам. Формировалась она в чеках агрегаторов», — прокомментировала пресс-служба.

«Если вы знакомы с сотрудниками карательных органов МВД и особенно с омоновцами, или с их родственниками, или с их близкими и знакомыми, то, пожалуйста, передайте им, что люстрации не за горами и вред в конечном счете они принесут лишь себе, своим детям и женам и близким родственникам, еще не поздно опомниться и встать на сторону народа. Киберпартизаны», - гласил текст на чеках.

На данный момент проблема устранена, кассовые чеки печатаются без сторонних сообщений отмечает «РБК».

Система ЕРИП была создана в Беларуси для упрощения платежей от юридических и физических лиц. Она позволяет мгновенно оплачивать счета за товары или услуги как наличными, так электронными деньгами, а также платежными картами.