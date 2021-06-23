Введенный 19 июня запрет на купание в Ялте продлили. Пробы морской воды нестандартные
В Ялте продлили на неопределенное время запрет на купание в море. После наводнения пробы морской воды нестандартные.
Как пояснила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, запрет установлен до нормализации показателей. Об этом пишет «Интерфакс».
Первоначально ограничение ввели с 19 до 23 июня. В воде не нашли холерных эмбрионов, но вода после потопа окрасилась в бурый цвет.
Некоторые туристы заходят в мутную воду. Полиция проводит с гражданами разъяснительные беседы.
На прошлой неделе в результате сильных ливней пострадали Ялта и Керчь. Реки вышли из берегов и затопили южный берег Крыма. Число пострадавших приблизилось к страшной цифре.
В Ялте ввели режим ЧС и рекомендовали не пить воду из крана. В акватории курорта запретили купаться и закрыли пляжи.