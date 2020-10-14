Вторая волна: Президент Франции вводит комендантский час из-за коронавируса

Kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в ряде регионов страны вводится комендантский час на фоне второй волны заражения коронавирусом.

Комендантский час будет действовать на протяжении четырёх недель с 21.00 до 06.00 по местному времени, начиная с ближайшей субботы.

Ограничительный режим затронет Париж, Лилль, Лион, Марсель, Тулузу, Гренобль, Руан, Сент-Этьен и Монпелье, а также регион Иль-де-Франс.

«Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой», - цитирует комментарий Макрона РИА «Новости».

Напомним, ситуация с коронавирусом во Франции ухудшается. 10 октября был установлен новый антирекорд - более 26 тысяч заболевших за сутки.

Ранее стала известна дата поступления второй вакцины от коронавируса в гражданский оборот.