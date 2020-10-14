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Сделано Русскими
Стала известна дата поступления второй вакцины от коронавируса в гражданский оборот
14 октября, 2020 19:12
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Pixabay
Согласно опубликованному реестру лекарственных средств Минздрава, вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
В реестре сообщается, что торговое наименование лекарства будет «ЭпиВакКорона». Вакцина разработана на основе пептидных антигенов и будет поставляться в виде суспензии для внутримышечного введения, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что российской вакциной «Спутник V» заинтересовалась Сербия.
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