Стала известна дата поступления второй вакцины от коронавируса в гражданский оборот

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Согласно опубликованному реестру лекарственных средств Минздрава, вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

В реестре сообщается, что торговое наименование лекарства будет «ЭпиВакКорона». Вакцина разработана на основе пептидных антигенов и будет поставляться в виде суспензии для внутримышечного введения, передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что российской вакциной «Спутник V» заинтересовалась Сербия.