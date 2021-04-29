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Вторая по значимости российская противоковидная вакцина дает сбой. Люди заражаются по 3 раза

Лилия Караева
29 апреля, 2021 08:47
2 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 08:47
2 мин
Вакцинация
Global Look Press

Зафиксирован случай третьего заражения коронавирусом после вакцины «ЭпиВакКорона». В третий раз заболел мэр Кольцово Николай Красников: что символично, препарат разработан местным научным центром «Вектор».

Красников сделал прививку в декабре 2020 года. В апреле стало известно, что 66-летний градоначальник заболел в третий раз.

Мэр встал на защиту препарата и сказал изданию «Новая Сибирь»: «Любая вакцина не защищает на 100 процентов. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм».

По словам Красникова, благодаря вакцине болезнь прошла легко - со слегка повышенной температурой.

Он заявил, что не узнал бы о коронавирусе, если бы не тест, который показал положительный результат. Сейчас он ожидает второго теста.

Ранее Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала большую проблему препарата.

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ТЕГИ
Коронавирус
ЭпиВакКорона
Николай Красников
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