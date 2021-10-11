«Всё упрощено»: полковник ФСИН в отставке назвал причину издевательств в колониях
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко назвал причину издевательств в колониях. По его мнению, на руководящие посты стали попадать неопытные люди, которые воспринимают пытки как единственный метод воспитания осужденных.
Макиенко заметил, что сотрудники предпочитают выходить на пенсию после 13-14 лет службы. Кто остается, не успевают набраться опыта.
Из-за жесткого кадрового голода их вынуждены ставить руководителями.
«Кадры надо растить и беречь. Всё упрощено и подменено принципом команды», - сказал Макиенко радиостанции «Говорит Москва».
Он считает действенным методом борьбы с пытками лишение пенсии за выслугу и надбавок при малейшем нарушении.
Ранее правозащитники сообщили, что к ним попал секретный видеоархив, включающий 40 гигабайт видео о пытках заключенных в российских тюрьмах. Были опубликованы несколько видеороликов. Записи дошли до Кремля. Генпрокуратура, Следственный комитет и ФСИН начали проверку.