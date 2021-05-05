Всё продали? Причиной отставания России по темпам вакцинации названа нехватка вакцин

Люди

Россия отстаёт от других стран по темпам вакцинации населения от COVID-19 по ряду причин.

По данным агентства Associated Press, которое ссылается на экспертов, на конец апреля первой дозой привились только 8% российских граждан или 12,1 млн человек, ещё 7,7 млн — второй. Тем временем, в США первый компонент поставили 43% населения страны, в Европе - 27%.

Как заявил аналитик Александр Драган, в настоящее время в России ежедневно прививают около 200 тысяч человек, при том, что это количество должно быть вдвое больше для достижения планов по вакцинации на июнь. Одним из главных факторов низких темпов вакцинации Associated Press называет недостаток доз вакцин от COVID-19: отечественные производители успели выпустить только 28 млн двухкомпонентных препаратов, из которых в оборот попали 17,4 млн доз, остальные ожидают контроля качества. По этой причине в ряде регионов с марта наблюдается острый дефицит вакцины.

Другая причина отставания — недоверие российских граждан к препаратам, а также несвоевременная кампания в поддержку вакцинации в средствах массовой информации. Эксперт «Высшей школы экономики» Василий Власов считает, что ещё одним фактором низких темпов иммунизации в стране стали противоречивые заявления властей, которые в начале эпидемии говорили о низкой опасности коронавируса, а затем ввели полную самоизоляцию, сообщают «Открытые медиа».

Как заявила ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в России нулевые показатели по заболеваемости коронавирусом будут достигнуты, когда коллективный иммунитет жителей страны достигнет 60-70 процентов.