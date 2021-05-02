«Самое время сделать это сейчас»: эпидемиолог призывает ускорить вакцинацию

Наука и медицина

В России нулевые показатели по заболеваемости коронавирусом будут достигнуты, когда коллективный иммунитет жителей страны 60-70 процентов, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист рекомендует тем, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время.

«Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%.Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка», - заявила Пшеничная, говоря о сроках завершения пандемии.

Напомним, вакцинация против коронавируса проводится сейчас во всех регионах России. Сделать прививку от COVID-19 готовы 46% россиян, 11% ее уже сделали, показал опрос ВЦИОМа, пишет «Лента.ру».