ВШЭ грозится не пускать на порог непривитых студентов и сотрудников университета
В Высшей школе экономики всерьёз рассматривают возможность запрета непривитым студентам и сотрудникам вуза переступать порог университета.
«В здания Вышки будут допускаться только те студенты и сотрудники, которые привились или у которых есть антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок», — заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, подчеркнув, что остальных отправят на удалёнку.
Он напомнил, что в Вышке была организована прививочная кампания больше года назад, в результате которой препарат от новой коронавирусной инфекции получили уже 2,5 тысячи студентов и 2 тысячи сотрудников вуза, передаёт ТАСС.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к властям с требованием не заставлять россиян прививаться от COVID-19.