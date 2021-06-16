Сергей Миронов рассказал о применении силы в вопросе вакцинации россиян от коронавируса
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к властям с требованием общаться с населением при помощи силы убеждения в вопроса вакцинации от коронавируса, а не «принудиловкой». По его мнению, принятое в Москве постановление об обязательном прививании от COVID-19 работников сферы услуг и госслужащих ни к чему хорошему не приведёт.
«Народ и сейчас не доверяет власти – потому и вакцинируется не так, как хотелось бы. Принудиловка это недоверие еще больше подстегнет, последствия чего могут оказаться страшнее пандемии», — убежден Миронов.
Он считает, что граждане обязательно должны получить препараты от коронавируса, но власть должна их в этом убедить, путь принуждения может обернуться плачевно. Своё мнение политик высказал в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что руководитель цирка собрался «прокачать» навыки дрессировщика в Госдуме с помощью партии «Справедливая Россия — За правду.