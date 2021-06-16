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Политика
Руководитель цирка собрался «прокачать» навыки дрессировщика в Госдуме
16 июня, 2021 13:10
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Alexander Keltik/Russian Look
Народный артист страны, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный собрался баллотироваться в нижнюю палату парламента в этом году.
Известно, что артист будет выдвигаться от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии.
Официально о намерении Запашного стать депутатом ГД объявят на учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия», которая состоится в Тюмени в 18 июня, передает Znak.com.
Ранее сообщалось о том, что от партии «Справедливая Россия — За правду» баллотируется в Государственную думу в этом году ведущий и писатель Анатолий Вассерман.
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