Все-таки они заражаются: человек может передать кошкам и собакам коронавирус

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Заболевшим коронавирусом стоит ограничить контакты с домашними животными. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По мнению специалиста, животные могут заразиться от человека, особенно это касается кошек и собак. Смородинцев отметил, что есть данные, которые показывают, что эти животные переносят коронавирус бессимптомно или в лёгкой форме.

Людей, которые держат дома попугаев, и других птиц, специалист успокоил и призвал не беспокоиться. «Попугай точно не заразится». Он добавил, что, если в семье есть больной COVID-19, то лучше ограничить контакт с собаками и кошками, пишет «РИА Новости».

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