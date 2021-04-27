«Всем корреспондентам приготовиться»: силовики пришли домой к журналисту «Эха Москвы»

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Силовики продолжают приходить домой к журналистам, работавшим на акциях солидарности с политиком Алексеем Навальным 21 апреля. На сей раз правоохранители добрались до сотрудников «Эха Москвы». Об этом рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Известно, что пока полиция пришла только к корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию в соответствии с редакционным заданием в Москве. Его не забрали в отдел, но потребовали явиться самому и предъявить пресс-карту, а также документ, подтверждающий необходимость присутствия на несогласованном мероприятии.

«Всем семерым корреспондентам Эха, работавшим 21.04 на улице, приготовиться», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее силовики пришли к корреспонденту «Дождя». В отличие от журналиста «Эха», его забрали в отдел.