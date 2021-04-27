Полиция задержала в Москве журналиста за работу на акции в поддержку Алексея Навального

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В Москве сотрудники правоохранительных органов начали приходить домой к журналистам, работавшим на митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Сегодня стало известно о задержании полицейскими корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева. Ему вменяют участие в несогласованной акции протеста.

Примечательно, что журналист занимался выполнением своих обязанностей на мероприятии, соблюдая требования, то есть он имел при себе и редакционное задание, и пресс-карту; был в жилете с надписью «Пресса». Когда Коростелева доставили в отдел «Левобережный», полицейские дали ему посмотреть видеозапись, на которой якобы был замечен он, хотя корреспондент работал в другом месте.

В результате сотрудники правоохранительных органов потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым журналист выходил на протестную акцию, после чего обещают его отпустить. Протокол составлять не будут, передает телеканал.

Ранее суд признал корреспондентку «Русской планеты» виновной в освещении митинга в поддержку Навального.