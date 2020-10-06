Все серьезно: в Москве открывают резервные госпитали для больных коронавирусом

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Два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом открыли в Москве.

Открывшийся комплекс в «Сокольниках» рассчитан на 550 человек и включает в себя госпиталь и обсерватор. Второй вместит 1400 пациентов, он находится в ледовом дворце «Крылатское». В медучреждениях установлены аппараты для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил госпиталь в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». По словам градоначальника, это не сделанные второпях сооружения. В них есть все необходимое для лечения современное оборудование, сообщает телеграм-канал «RT».

В России за минувшие сутки выявлено 11 615 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Количество заболевших за сутки вплотную приблизилось к пиковым числам. Это всего на 45 человек меньше, чем рекордное значение, которое было зафиксировано в мае 2020 года.