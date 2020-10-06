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Россия приблизилась к пиковым числам заразившихся коронавирусом

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 12:25
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фото: Pixabay

В России за минувшие сутки выявлено 11 615 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Количество заболевших за сутки вплотную приблизилось к пиковым числам. Это всего на 45 человек меньше, чем рекордное значение, которое было зафиксировано в мае 2020 года.

За все время пандемии в России коронавирусом заразились 1 237 504 человек, из них 21 663 скончались, пишет РБК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости избежать карантина, поэтому офисам области рекомендуется перевести работников на удаленку.

темы
Россия
общество
коронавирус
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