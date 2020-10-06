Власти Московской области призвали перевести работников на удаленку

фото: Kremlin.ru

Офисам Московской области рекомендовали перевести работников на удаленную работу.

Как заявил губернатор Андрей Воробьев, необходимо избежать карантина, поэтому офисам области рекомендуется перевести работников на удаленку.

«Сейчас самое главное - избежать карантина», - заявил губернатор. Об этом сообщает телеграм-канал «360tv».

Ранее американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что женщины более строго соблюдают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.