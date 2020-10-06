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Общество
Власти Московской области призвали перевести работников на удаленку
6 октября, 2020 11:19
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фото: Kremlin.ru
Офисам Московской области рекомендовали перевести работников на удаленную работу.
Как заявил губернатор Андрей Воробьев, необходимо избежать карантина, поэтому офисам области рекомендуется перевести работников на удаленку.
«Сейчас самое главное - избежать карантина», - заявил губернатор. Об этом сообщает телеграм-канал «360tv».
Ранее американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что женщины более строго соблюдают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.
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