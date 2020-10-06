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Коронавирусные ограничения соблюдаются по гендерному признаку

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 08:26
1 мин
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фото: Pixabay

Американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что женщины более строго соблюдают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

По мнению специалистов, тщательное мытье рук, социальное дистанцирование и ношение масок являются наиболее простыми и эффективными способами остановить распространение инфекции. Однако не все считают необходимым соблюдать эти меры предосторожности.

При этом ученые выяснили, что женщины серьезнее относятся к соблюдению ограничительных мер, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что в метро Москвы избили женщину, которая ехала без маски и кашляла. Мужчина набросился на нее с кулаками.

темы
общество
ученые
коронавирус
мужчины
женщины
ограничения
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