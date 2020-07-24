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Все меры по борьбе с коронавирусом отменят только к февралю 2021 года

Антон Мельников
24 июля, 2020 21:55
1 мин
в
Pixabay

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что отмена всех мер, введенных из-за пандемии коронавируса, может произойти в феврале 2021 года. Чиновник пояснил, что такая далекая дата обусловлена нынешней динамикой инфекции.

Мурашко отметил, что основной показатель для снятия ограничений - популяционный иммунитет, который должен выработаться хотя бы у половины проживающих в стране.

«Я думаю, это всё-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — цитирует Мурашко ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что Минздрав приступил к подготовке выпуска вакцины от COVID-19.

темы
Россия
Минздрав
коронавирус
Михаил Мурашко
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