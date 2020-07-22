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Минздрав приступил к подготовке выпуска вакцины от COVID-19

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 15:07
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фото : Pixabay

Минздрав России приступил к подготовке выпуска вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В интервью телеканалу «Россия-24» Мурашко сказал, что Минздрав готов к завершению клинических испытаний, а также идет подготовка к выпуску вакцины. Однако при этом необходимо соблюсти ряд условий. В первую очередь необходимо убедиться в безопасности и эффективности препарата, поэтому параллельно будет идти сбор данных.

Мурашко подчеркнул, что, чем больше людей будут получать вакцину, тем больше будет данных, которые нужно будет проанализировать, пишет ТАСС.

Ранее первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов заявил, что российская вакцина от коронавируса готова.

темы
Россия
Минздрав
коронавирус
вакцина
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