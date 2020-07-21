Первая российская вакцина от коронавируса готова

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Российская вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.

По его словам, вакцина, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готова, у всех добровольцев есть иммунитет к коронавирусу. Все они выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, пишут «Аргументы и факты».

К концу августа ситуация в России стабилизируется и выйдет на сотни заболевших.

Об этом ранее в интервью «Русской планете» заявил вакцинолог, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Он также рассказал о том, когда появится вакцина, занижении статистики и чипировании людей.