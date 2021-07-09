«Все это от лукавого»: в Госдуме осудили разговоры о штаммах коронавируса
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о том, как на самом деле действуют вакцины против коронавирусной инфекции. По его словам, людям необходимо перестать задумываться о разновидностях COVID-19 и просто привиться.
«Все эти разговоры о [штаммах] английских, индийских, дельта, дельта плюс <...> все это от лукавого», – убежден Онищенко.
Он подчеркнул, что ковид ведет себя консервативно, то есть, оказавшись в человеческом организме он стремится выжить, поэтому начинает мутировать. Мнение о том, что вакцина в какой-то момент перестает действовать, недостоверно. Политик убежден в эффективности российских препаратов и призвал граждан не заблуждаться и не попадать на уловки фармацевтических компаний, пытающихся убедить население в обратном с целью нажиться, передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о необходимости привить всё население России.