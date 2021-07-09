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Люди
Власти вакцинируют от COVID-19 все население РФ с целью стать самой передовой страной
9 июля, 2021 11:22
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Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова знает при помощи каких инструментов вывести Россию на «новый уровень», а именно повесить на неё статус «передовой» страны. Для этого, по ее словам, всего-то нужно привить от коронавируса всё население РФ.
«Привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», — заявила глава Роспотребнадзора в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.
Ранее Попова рассказала о том, откуда взялся индийский штамм коронавируса и каким образом он проник в РФ.
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