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Откуда в Россию завозят «индийский» штамм? Заявление главы Роспотребнадзора
9 июля, 2021 11:22
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Фото: Flickr
Так называемый «индийский» штамм коронавируса российские туристы привозят в страну после отдыха на Мальдивах, в Европе и Соединенных Штатах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.
Ранее предполагалось, что «дельта»-штамм просто маскируется под сезонные инфекции. В связи с этим Попова призвала вакцинировать от COVID-19 все население России. Что делать людям, у которых есть медицинский отвод, глава ведомства пояснять не стала.
Ранее в Свердловской области разгорелся конфликт между властями и церковниками из-за крестного хода во время пандемии коронавируса.
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