Крестный ход стал яблоком раздора между свердловским Митрополитом и губернатором
В Свердловской области разгорелся конфликт между властями и церковниками из-за крестного хода.
Правительство региона отменило его в связи с пандемией, однако Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг отказался подчиняться, заявив, что в любом случае «однозначно пойдет», ведь «традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых «мероприятий» и стала для десятков тысяч людей священной».
«И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время», - цитирует митрополита «Подъем».
Свердловская область не стала исключением в росте числа заболевших коронавирусом во время третьей волны пандемии. Губернатор региона Евгений Куйвашев, опасаячь повторения прошлогодней вспышки из-за неотмененного крестного хода, на этот раз решил действовать иначе.