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«Все делают это»: Девушки вышли с плакатами в поддержку российского футболиста

Антон Мельников
12 ноября, 2020 14:54
1 мин
telegram-канал «Подъём»
telegram-канал «Подъём»

В Москве к зданию Большого театра вышла группа девушек с плакатами в знак поддержки футболиста Артёма Дзюбы, чьё интимное видео недавно было слито в сеть.

Девушки заявляют, что публикация чужих интимных материалов недопустима, а также осуждают поведение друзей, фанатов и СМИ, которые «отвернулись» от футболиста после публикации видео. На плакатах участниц надписи #нестыдно, #вседелаютэто и #ямыдзюба.

«Союз распался 29 лет назад, а мы до сих пор живём с установкой «в СССР секса не было». Пора начать говорить открыто о сексе. Его важности в жизни человека и для здоровья!», - цитирует заявление девушек telegram-канал «Подъём».

Далее, по заявлению одной из участниц, девушки собираются отправиться к зданию федерации футбола.

Напомним, ранее в интернет было слито интимное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На нём футболист занимался мастурбацией. Многие осудили Дзюбу и даже начали травить. Между тем, нашлись и те, кто поддержал футболиста, например пилоты «Победы» нарисовали в небе над Нефтекамском фаллос.

темы
Москва
митинг
секс
футболист
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