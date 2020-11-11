Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В небе над Нефтекамском появился огромный член в знак поддержки Артёма Дзюбы

Антон Мельников
11 ноября, 2020 21:17
2 мин
Flightradar
Flightradar

Пилоты авиакомпании «Победа» изобразили в небе силуэт мужского полового члена в знак поддержки Артёма Дзюбы.

11 ноября самолет DP-407, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, своим маршрутом изобразил причудливый силуэт. Трек движения борта доступен на сервисе Flightradar.

Пока самолёт ожидал посадки в аэропорт Кольцово, пилот решил виртуально изобразить в небе член. Судя по треку с сервиса Flightradar, причудливое изображение борт DP-407 выполнил в тот момент, когда пролетал над Нефтекамском.

Какое-либо сходство с половыми органами в пресс-службе компании отрицают, но отметили, что так пилоты могли поддержать Артёма Дзюбу.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — цитирует комментарий «Победы» Telegram-канал «Подъём».

Напомним, ранее в интернет было слито личное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На нём футболист занимался мастурбацией. Многие осудили Дзюбу и даже начали травить. Между тем, священник Павел Островский за Артема Дзюбу заступился и заявил, что было совершено нападение на частную жизнь.

темы
скандал
авиакомпании
Победа
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!