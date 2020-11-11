В небе над Нефтекамском появился огромный член в знак поддержки Артёма Дзюбы

Flightradar

Пилоты авиакомпании «Победа» изобразили в небе силуэт мужского полового члена в знак поддержки Артёма Дзюбы.

11 ноября самолет DP-407, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, своим маршрутом изобразил причудливый силуэт. Трек движения борта доступен на сервисе Flightradar.

Пока самолёт ожидал посадки в аэропорт Кольцово, пилот решил виртуально изобразить в небе член. Судя по треку с сервиса Flightradar, причудливое изображение борт DP-407 выполнил в тот момент, когда пролетал над Нефтекамском.

Какое-либо сходство с половыми органами в пресс-службе компании отрицают, но отметили, что так пилоты могли поддержать Артёма Дзюбу.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — цитирует комментарий «Победы» Telegram-канал «Подъём».

Напомним, ранее в интернет было слито личное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На нём футболист занимался мастурбацией. Многие осудили Дзюбу и даже начали травить. Между тем, священник Павел Островский за Артема Дзюбу заступился и заявил, что было совершено нападение на частную жизнь.