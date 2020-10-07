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Все больницы Москвы будут лечить от коронавируса с помощью плазмы
7 октября, 2020 07:55
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фото: Pixabay
Во всех столичных больницах будут использовать плазму крови переболевших коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, раньше плазму доноров, которые переболели COVID-19, использовали только ведущие клиники. Сейчас эта методика отработана и признана эффективной. Все московские больницы будут использовать плазму.
Ракова отметила, что рекомендации и практики лечения пациентов с коронавирусом были утверждены. Для этого будут использоваться современные противовирусные препараты, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Москве открылись два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом.
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