Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион и готов приступить к работе

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность президентом России Владимиром Путиным, прибыл в регион.

Дегтярев сообщил журналистам, что он намерен познакомиться с краевым правительством и местными представителями федеральных органов, а также заслушать доклад о распространении коронавируса в крае.

По словам Дегтярёва в регионе может ухудшиться ситуация с коронавирусом. В Хабаровске не стихают акции протеста против ареста Сергея Фургала. В связи с этим новый губернатор призвал жителей региона соблюдать социальную ответственность, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.