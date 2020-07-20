Политика
Депутат Михаил Дегтярев возглавил Хабаровский край вместо Сергея Фургала
20 июля, 2020 15:48
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фото: Wikipedia
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
«Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», - ответил Дегтярев. Он также пообещал в кротчайшие сроки доложить о состоянии дел в крае, пишет «РИА Новости».
Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах и покушении на убийство.
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