Врачи вкололи нижегородцу две разные вакцины против коронавируса и не знают, что с ним будет
В нижегородской поликлинике одному из пациентов вкололи две разные вакцины от коронавируса. Врачи сказали, что он сам ввел их в заблуждение.
Пациента вакцинировали одной дозой «КовиВака» и вторым компонентом «Спутника V». После второй прививки у него повысилась температура.
Об ошибке сообщил региональный Минздрав. Ведомство признало промах врачей, но сослалось на то, что «обстоятельства бывают разные» и «не всё так однозначно».
Медики заявляют о вине пациента: он сказал им, что изначально вакцинировался «Спутником V».
Региональный Минздрав в сообщении сослался на профессора Виктора Краснова, который заявил, что данная схема вакцинации «не представляет опасности», а комбинирование препаратов - «явление общепринятое». Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее в Роспотребнадзоре назвали участившийся симптом коронавируса.