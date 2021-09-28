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Коронавирус обрастает новыми симптомами: в Роспотребнадзоре назвали участившийся признак COVID-19
28 сентября, 2021 10:29
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Pixabay
У пациентов с коронавирусом выявили новый, часто встречающийся симптом. Его назвала эпидемиолог Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
По словам специалиста, у 15% людей с COVID-19 наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта. В основном заболевшие страдали от диареи, рвоты и тошноты, некоторые теряли аппетит.
У 10% заболевших нет иных симптомов, кроме проблем с ЖКТ, отметила эпидемиолог. Новый признак участился во вторую волну пандемии.
Омарова предположила, что это связано с мутацией вируса, пишет РИА Новости.
Ранее в Москве собрали совещание о четвертой волне коронавируса. Власти готовы снова ввести ограничения.
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