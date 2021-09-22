В Москве собрали совещание о четвертой волне коронавируса и готовы снова ввести ограничения
Московская мэрия готовится к четвертой волне коронавируса. При необходимости власти снова могут ввести ограничения - объявить обязательную самоизоляцию для пожилых, перевести компании на удаленную работу, ввести QR-коды для посещения кафе и кинотеатров.
Это обсуждалось на совещании, посвященном росту заболеваемости в городе. О нем изданию Meduza* (СМИ признано в России иноагентом) рассказали источники, близкие к руководству столицы.
Власти надеются, что с четвертой волной удастся справиться легче.
В Москве несколько дней фиксируется повышение заболеваемости COVID-19. Такую динамику связывают с началом учебного года и возвращением людей из отпусков.
9 сентября Департамент здравоохранения Москвы предупреждал, что вероятность четвертой волны очень высока.