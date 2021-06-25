Врачи подменяют вакцины от коронавируса желающим привиться

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Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил данные о том, что произошла подмена вакцины от COVID-19 пациентке без предупреждения.

18 июня москвичка Ольга рассказала, что она пришла в поликлинику №2, чтобы сделать прививку от коронавируса. Там ей заявили о наличии препарата «КовиВак» от которого «меньше побочки», чем от «Спутника V».

Женщина решила поставить укол, однако в её сертификате указан «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а на телефон пришло оповещение, что ей вкололи «ЭпиВакКорону» от научного центра «Вектор». Как заверяют власти, заявление о том, что пациентке предлагали сделать прививку «КовиВаком», не соответствует действительности, так как данного препарата не было в поликлинике.

При этом в мэрии признали, что сотрудник поликлиники при заполнении сертификата о вакцинации действительно допустил ошибку в названии.

Также стало известно и о других случаях в разных российских регионах, где пациенты соглашались на вакцинацию одним препаратом, а в результате получали другой — «ЭпиВакКорону» от «Вектора». Так, пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они считали, что получат «Спутник V» или «КовиВак». Когда люди начали жаловаться на подмену, им заявляли, что речь идёт о врачебной ошибке или о том, что между вакцинами разницы нет, пишет «Новая газета».

Ранее стало известно, что отстранение россиян от работы из-за отказа поставить прививку от коронавируса может быть законным.

По данным Роструда, трудовой кодекс РФ предусматривает отстранение работника от выполнения рабочих обязанностей, если он нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты.