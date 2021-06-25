Власти признали отстранение от работы за отказ привиться законным
Отстранение россиян от работы из-за отказа поставить прививку от коронавируса может быть законным.
По данным Роструда, трудовой кодекс РФ предусматривает отстранение работника от выполнения рабочих обязанностей, если он нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты.
Среди них - нарушение положений федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», из которого следует, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».
Кроме того, при угрозе распространения опасных инфекций санитарные власти могут решить провести профилактические прививки россиянам или отдельным группам граждан, сообщает РБК.
В России стартовала кампания, смысл которой сводится к достижению в нашей стране популяционного иммунитета посредством масштабной вакцинации населения от коронавируса. Для этого по отношению к гражданам используется классическая схема кнута и пряника.
Сегодня решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан приняли более десяти регионов. Некоторые субъекты ограничились только обязательной вакцинацией госслужащих.